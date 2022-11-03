СМИ назвали неизбежной победу России на Украине

США всеми способами стремятся предотвратить победу России на Украине, но при нынешней мощи Москвы она неизбежна. Такое мнение выразил автор статьи Хасан Мерхей для издания Al Binaa.
По его словам, Европейский союз и США прикладывают все усилия, чтобы остановить Россию и уничтожить ее влияние на региональном и международном уровнях. Однако они знают, что военный потенциал российской армии во много раз превосходит потенциал сил Украины, и при нынешней мощи Москвы победа России «неизбежна», считает Мерхей.
Он добавил, что завершение боевых действий на Украине в пользу российской стороны и нейтрализация стратегии НАТО — лишь вопрос времени.
При этом автор статьи признал, что в некоторых аспектах усилия США принесли свои плоды, например, в вопросе обеспечения Украины современным оружием. При этом США и НАТО знают, что Россия «не будет молчать» в ответ на угрозу со стороны Запада.
Мерхей считает, что Россия ведет войну сразу на несколько фронтов — против Украины, Вашингтона, Европы и НАТО.
Ранее президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос в статье для журнала Valeurs Actuelles пришла к выводу, что США потеряют контроль над европейскими государствами в случае победы России на Украине. Она считает, что Запад сегодня находится в трудном положении и обязан выйти из него «живым».