США всеми способами стремятся предотвратить победу России на Украине, но при нынешней мощи Москвы она неизбежна. Такое мнение выразил автор статьи Хасан Мерхей для издания Al Binaa.

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По его словам, Европейский союз и США прикладывают все усилия, чтобы остановить Россию и уничтожить ее влияние на региональном и международном уровнях. Однако они знают, что военный потенциал российской армии во много раз превосходит потенциал сил Украины, и при нынешней мощи Москвы победа России «неизбежна», считает Мерхей.

Он добавил, что завершение боевых действий на Украине в пользу российской стороны и нейтрализация стратегии НАТО — лишь вопрос времени.

При этом автор статьи признал, что в некоторых аспектах усилия США принесли свои плоды, например, в вопросе обеспечения Украины современным оружием. При этом США и НАТО знают, что Россия «не будет молчать» в ответ на угрозу со стороны Запада.

Мерхей считает, что Россия ведет войну сразу на несколько фронтов — против Украины, Вашингтона, Европы и НАТО.