В ООН отреагировали на резолюцию России о биологической деятельности на Украине

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как говорится в публикации, документ набрал только девять голосов. Для реализации инициативы требовались как минимум 15 голосов. За резолюцию проголосовали Китай и Россия, против высказались Великобритания, США, Франция. Многие другие страны воздержались.

Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, принятие которого предполагает создание специальной комиссии в составе всех членов СБ ООН для расследования претензий к США и Украине по вопросу деятельности биологических лабораторий. Российская стороны считает, что Киев и Вашингтон не соблюдают обязательства по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на территории Украины.

Кроме того, проект также подразумевал предоставить Совету Безопасности ООН доклад с перечнем рекомендаций к 30 ноября 2022 года.