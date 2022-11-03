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34 минуты назад

В ООН отреагировали на резолюцию России о биологической деятельности на Украине

Елена Прошина

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции РФ о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООН отреагировали на резолюцию России о биологической деятельности на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, документ набрал только девять голосов. Для реализации инициативы требовались как минимум 15 голосов. За резолюцию проголосовали Китай и Россия, против высказались Великобритания, США, Франция. Многие другие страны воздержались.

Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, принятие которого предполагает создание специальной комиссии в составе всех членов СБ ООН для расследования претензий к США и Украине по вопросу деятельности биологических лабораторий. Российская стороны считает, что Киев и Вашингтон не соблюдают обязательства по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на территории Украины.

Кроме того, проект также подразумевал предоставить Совету Безопасности ООН доклад с перечнем рекомендаций к 30 ноября 2022 года.

Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на Украине расположены более 30 биологических лабораторий США.

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