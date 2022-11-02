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20 минут назад

Эрдоган оценил подход Путина по зерновой сделке

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин конструктивно подошел к вопросу о возобновлении поставок в рамках «зерновой сделки». Об этом пишет РИА «Новости».

Эрдоган оценил подход Путина по зерновой сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после террористической атаки беспилотников на гражданские и военные суда в Севастополе Россия объявила о приостановке участия в «Черноморской иницитиве».

Эрдоган отметил, что Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский «показали конструктивный подход» к сделке. Он добавил, что благодарен им за это.

По данным агенства, президент Турции ранее рассказал, что после его переговоров с Москвой было достигнуто соглашение о продолжении работы гуманитарного коридора.

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