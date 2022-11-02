Эрдоган оценил подход Путина по зерновой сделке

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин конструктивно подошел к вопросу о возобновлении поставок в рамках «зерновой сделки». Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что после террористической атаки беспилотников на гражданские и военные суда в Севастополе Россия объявила о приостановке участия в «Черноморской иницитиве».

Эрдоган отметил, что Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский «показали конструктивный подход» к сделке. Он добавил, что благодарен им за это.