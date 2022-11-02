Шведская эко-активистка Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы», а также обвинила капитализм в «колониализме, империализме, угнетении, геноциде» и «расистском, репрессивном экстракционизме».

В лондонском Royal Festival Hall, где состоялся «детский крестовый поход» в честь выхода «Климатической книги», манифеста Греты Тунберг, эко-активистка произнесла еще более радикальную речь о необходимости оказывать давление на политических лидеров больше, чем было прежде, пишет The Telegraph.

«Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам», – сказала Тунберг.

В своей книге Тунберг опиралась на работы Джейсона Хикеля, Кейт Раворт, Наоми Кляйн, для которых климатический кризис не является рукотворным, а порожден капитализмом, как и другие формы социальной несправедливости, от которых страдает общество.

В этих работах отмечается, что рост ВВП сопровождается увеличением выбросов углекислого газа. Выходом из этого положения может стать отказ богатых стран от экономической экспансии как социальной цели, пишет издание.