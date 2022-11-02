Исчезнувшая танцевавшая «Калинку» 9 мая в Мюнхене россиянка нашлась

Блогер Юлия Прохорова, станцевавшая «Калинку-малинку» 9 мая в Мюнхене, в полном порядке. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

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Отмечается, что ранее в интернете распространилась информация о пропаже россиянки. СМИ и Telegram-каналы писали, что она якобы перестала выходить на связь в середине октября.

Кроме того, сообщалось, что она находится под следствием по делу о пророссийской пропаганде и прославлении спецоперации.

«Россиянка жива и здорова, с ней всё в порядке», - подчеркнул источник.