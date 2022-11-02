В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
52 минуты назад

Исчезнувшая танцевавшая «Калинку» 9 мая в Мюнхене россиянка нашлась

Илья Родин

Блогер Юлия Прохорова, станцевавшая «Калинку-малинку» 9 мая в Мюнхене, в полном порядке. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

Исчезнувшая танцевавшая «Калинку» 9 мая в Мюнхене россиянка нашлась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в интернете распространилась информация о пропаже россиянки. СМИ и Telegram-каналы писали, что она якобы перестала выходить на связь в середине октября.

Кроме того, сообщалось, что она находится под следствием по делу о пророссийской пропаганде и прославлении спецоперации.

«Россиянка жива и здорова, с ней всё в порядке», - подчеркнул источник.

Напомним, что Юлия Прохорова исполнила «Калинку» в Мюнхене на фоне проукраинского митинга. Позже она извинилась перед подписчиками за то, что не использовала в танце платочек и другие атрибуты народных танцев.

В мире,Юлия Прохорова,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители