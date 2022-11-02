Знамя возмездия: почему над мечетью в Иране подняли красный флаг

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал поднятие так называемого "Красного Знамени Возмездия" над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум. По словам специалиста, это может быть связано с попыткой властей Ирана объединить религиозную часть населения страны против протестующих.
Вместе с тем востоковед прокомментировал публикацию издания Wall Street Journal, в которой говорилось о якобы существующих планах Ирана нанести удары по целям на территории Саудовской Аравии. По словам Чупрыгина, поднятие флага не является свидетельством наличия у Тегерана соответствующих намерений.
"The Wall Street Journal ссылается на источники в разведуправлении Саудовской Аравии, информация якобы пришла оттуда. Но тут вопрос неоднозначный, нам не на что опираться в своих рассуждениях, подобных прецедентов не было. Иран никогда не наносил прямых ударов по Саудовской Аравии, если не считать подозрений, которые падали на Иран во время знаменитой атаки на нефтеперерабатывающий завод. Тогда убедительно не смогли доказать, что это был именно Иран. Скорее всего, это были хуситы или какая-то третья сторона.
Если говорить о вероятном ракетном ударе Ирана по Саудовской Аравии, то, конечно, ничего отрицать нельзя, в этой жизни все может быть. Но тогда возникает вопрос: а зачем это нужно Ирану? Представим себе, что Иран, вывесив флаг, обвинив Саудовскую Аравию в том, что она является одним из зачинщиков протестов, нанесет удар. Что он тогда получит после этого? Для Ирана очень важным является если не снятие, то ослабление внешних санкций. Хотя экономика страны и справляется с ограничительными мерами, но санкции - это всегда плохо. Нанеся ракетный удар, Иран поставит себя в позицию обвиняемой стороны. Не ровен час, и санкции в отношении государства усилятся. То есть смысла в ударе для Ирана нет никакого", — заключил собеседник "Рамблера".
Ранее власти Ирана подняли "Красное Знамя Возмездия" над куполом мечети Джамкаран в городе Кум. Вместе с тем американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Саудовской Аравии и Соединенных Штатах сообщало о "неизбежной атаке" Ирана по целям на территории королевства.