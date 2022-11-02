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23 минуты назад

Знамя возмездия: почему над мечетью в Иране подняли красный флаг

Семён Капранов
Андрей Чупрыгинэксперт

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал поднятие так называемого "Красного Знамени Возмездия" над куполом мечети Джамкаран в иранском городе Кум. По словам специалиста, это может быть связано с попыткой властей Ирана объединить религиозную часть населения страны против протестующих.

Традиционно флаг над мечетью в иранском городе Кум поднимается либо во время каких-то больших событий, либо в их преддверии. Это такой мобилизационный момент для верующих, говорящий о том, что происходят или будут происходить важные события. Это формат единения религиозной массы населения, направленный на достижение определенной цели. В данном случае, думаю, речь идет о том, чтобы религиозная часть населения, которая достаточно велика в Иране, сплотилась против происходящих в стране событий. Как мне кажется, их хотят направить против протестующих.

Дело в том, что в Иране сейчас очень острая и нестабильная ситуация. Протесты там были и раньше, и женщины уже выходили на улицы, но такой поддержки этого движения, такого числа людей на улицах, как сейчас, я не припомню... Протесты уже перешли в ту стадию, когда митингующие требуют смены религиозно-политической элиты страны. И у меня есть ощущение, что в результате этих протестов может произойти смена режима в Иране. Если она будет не кардинальной, то, по крайней мере, косметической. Ведь иранцы - народ очень жесткий, очень гордый. Остановить протестующих будет очень трудно. При этом у КСИР [Корпус стражей исламской революции, элитное иранское военно-политическое формирование - прим. ред.] с самого начала были все возможности подавить все это еще в зародыше, применив самый жесткий прессинг к демонстрантам. Но мы наблюдаем, что КСИР этого особо не делает. А если и делает, то без особого энтузиазма - либо нет желания, либо нет команды. И это очень интересный признак.
Андрей Чупрыгин
Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
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Вместе с тем востоковед прокомментировал публикацию издания Wall Street Journal, в которой говорилось о якобы существующих планах Ирана нанести удары по целям на территории Саудовской Аравии. По словам Чупрыгина, поднятие флага не является свидетельством наличия у Тегерана соответствующих намерений.

"The Wall Street Journal ссылается на источники в разведуправлении Саудовской Аравии, информация якобы пришла оттуда. Но тут вопрос неоднозначный, нам не на что опираться в своих рассуждениях, подобных прецедентов не было. Иран никогда не наносил прямых ударов по Саудовской Аравии, если не считать подозрений, которые падали на Иран во время знаменитой атаки на нефтеперерабатывающий завод. Тогда убедительно не смогли доказать, что это был именно Иран. Скорее всего, это были хуситы или какая-то третья сторона.

Если говорить о вероятном ракетном ударе Ирана по Саудовской Аравии, то, конечно, ничего отрицать нельзя, в этой жизни все может быть. Но тогда возникает вопрос: а зачем это нужно Ирану? Представим себе, что Иран, вывесив флаг, обвинив Саудовскую Аравию в том, что она является одним из зачинщиков протестов, нанесет удар. Что он тогда получит после этого? Для Ирана очень важным является если не снятие, то ослабление внешних санкций. Хотя экономика страны и справляется с ограничительными мерами, но санкции - это всегда плохо. Нанеся ракетный удар, Иран поставит себя в позицию обвиняемой стороны. Не ровен час, и санкции в отношении государства усилятся. То есть смысла в ударе для Ирана нет никакого", — заключил собеседник "Рамблера".

Ранее власти Ирана подняли "Красное Знамя Возмездия" над куполом мечети Джамкаран в городе Кум. Вместе с тем американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Саудовской Аравии и Соединенных Штатах сообщало о "неизбежной атаке" Ирана по целям на территории королевства.

В мире,Андрей Чупрыгин,ВШЭ,
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