Знамя возмездия: почему над мечетью в Иране подняли красный флаг

Традиционно флаг над мечетью в иранском городе Кум поднимается либо во время каких-то больших событий, либо в их преддверии. Это такой мобилизационный момент для верующих, говорящий о том, что происходят или будут происходить важные события. Это формат единения религиозной массы населения, направленный на достижение определенной цели. В данном случае, думаю, речь идет о том, чтобы религиозная часть населения, которая достаточно велика в Иране, сплотилась против происходящих в стране событий. Как мне кажется, их хотят направить против протестующих.



Дело в том, что в Иране сейчас очень острая и нестабильная ситуация. Протесты там были и раньше, и женщины уже выходили на улицы, но такой поддержки этого движения, такого числа людей на улицах, как сейчас, я не припомню... Протесты уже перешли в ту стадию, когда митингующие требуют смены религиозно-политической элиты страны. И у меня есть ощущение, что в результате этих протестов может произойти смена режима в Иране. Если она будет не кардинальной, то, по крайней мере, косметической. Ведь иранцы - народ очень жесткий, очень гордый. Остановить протестующих будет очень трудно. При этом у КСИР [Корпус стражей исламской революции, элитное иранское военно-политическое формирование - прим. ред.] с самого начала были все возможности подавить все это еще в зародыше, применив самый жесткий прессинг к демонстрантам. Но мы наблюдаем, что КСИР этого особо не делает. А если и делает, то без особого энтузиазма - либо нет желания, либо нет команды. И это очень интересный признак.

Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог