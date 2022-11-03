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8 минут назад

Спецкомиссия займется крымской квартирой Зеленского

Свободная прессаиещё 9

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму продолжат и далее выявлять имущество иностранных граждан, совершающих в отношении РФ недружественные действия. По всем подобным объектам будет работать антитеррористическая комиссия.

Раскрыта судьба крымской квартиры Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Зеленский рассказал о планах посетить Крым

Отмечается, что в данный список вошла и крымская квартира украинского президента Владимира Зеленского.

«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», - цитирует Константинова РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет увидеть Крым только из окна автомобиля для перевозки военных преступников.

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