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20 минут назад

Зеленский решил съездить в Крым летом

Lenta.ruиещё 2

В интервью Чешскому телевидению президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намеревается поехать в Крым. Согласно планам Зеленского, это должно случиться «после победы» Украины.

Зеленский решил съездить в Крым летом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«После победы я поеду в Крым. Очень хочу увидеть море», — сказал украинский лидер. Он также заявил, что поездка должна состояться летом. «Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло», — объяснил Зеленский.

Зеленский высказался о переговорах с Россией

В том же интервью глава Украины призвал не бояться ядерной войны. «Я считаю, что бояться этого не надо, не надо бояться Россию», — высказался Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,
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