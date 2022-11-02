Зеленский высказался о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не о чем говорить с Москвой в свете ракетных атак Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам. Об этом он сказал в интервью Чешскому телевидению.
«О чем с ними говорить? Они будто живут на другой планете», — заявил Зеленский.
Президент Украины также заявил, что «некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы» переговоров между Москвой и Киевом, однако не стал давать оценку этому. По мнению Зеленского, украинские власти в будущем должны строить «очень прагматичные» отношения с Россией.
Напомним, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».