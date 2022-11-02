Зеленский высказался о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не о чем говорить с Москвой в свете ракетных атак Вооруженных сил РФ по инфраструктурным объектам. Об этом он сказал в интервью Чешскому телевидению.

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«О чем с ними говорить? Они будто живут на другой планете», — заявил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что «некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы» переговоров между Москвой и Киевом, однако не стал давать оценку этому. По мнению Зеленского, украинские власти в будущем должны строить «очень прагматичные» отношения с Россией.