Раскрыт секретный план Британии на случай отключения электричества

Правительство Великобритании создало секретный план на случай масштабных аварийных отключений электроэнергии по всей стране на срок до одной недели, которые повлекут за собой нарушение работы всех отраслей и проблемы в снабжении населения, раскрыли журналисты The Guardian.

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План, который получил название Yarrow (Тысячелистник), был разработан на тот случай, если все помещения в стране без резервных генераторов лишатся электроэнергии в зимний период. Тогда по плану 60 процентов спроса на электроэнергию будет удовлетворено со второго по седьмой день с момента отключений, а все 100 процентов — ровно через неделю. В момент остановки электроснабжения власти сконцентрируются на снабжении водой и продовольствием детей и пожилых людей, а также социальных работников и специальных служб. Будут работать только два аналоговых канала радио, на которых будут вещать BBC.

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В настоящий момент проводятся стресс-тесты программы Yarrow, включая специальные учения в госорганах по всей стране. При этом источники в правительстве указывают, что план начал разрабатываться еще в конце 2021 года. Его попросили не связывать с событиями на Украине. Они называют это обычной подготовкой на случай непредвиденных обстоятельств.

По словам теневого министра по проблемам изменения климата и углеродного нейтральности Эда Милибэнда, Великобритания «стала уязвимой к энергокризису из-за многолетней провальной консервативной энергетической политики».

«Запрет на использование ветровой генерации на суше, сокращение инвестиций в энергоэффективность, приостановка развития атомной энергетики и закрытие хранилищ газа привели к увеличению счетов и зависимости от импорта газа, что сделало нас более уязвимыми для последствий использования [президентом России Владимиром] ПутиПутиным энергии в качестве геополитического оружия», — заявил Милибэнд.

В Великобритании наблюдается резкое удорожание стоимости энергии на фоне роста цен на газ. Вопрос поддержки населения в условиях энергокризиса становится центральным для властей страны. В сентябре премьер-министр страны Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об уходе со своего поста после 45 дней премьерства, объявила, что счета за электроэнергию не будут превышать 2500 фунтов в год для семей со средним достатком.