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54 минуты назад

Экс-глава МВД Украины обсудил с пранкерами применение ядерного оружия

Мария Иванова

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали отрывок своего разговора с экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Он заявил, что не верит в применение ядерного оружия Россией.

Экс-глава МВД Украины обсудил с пранкерами применение ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-министр призвал США не бояться ответа России на поставки вооружений Украине.

«Если США берут во внимание, что Путин может обидеться на поставку вооружений, как-то на это реагировать - это значит поддаться на шантаж. Не надо было начинать тогда [поставки - прим.ред.]», - заявил он

Также Аваков сказал, что «не очень понимает», где Россия могла бы применить ядерное оружие. По его словам, этого не случится на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, присоединившихся к РФ.

«Киев атаковать атомной бомбой? Довольно странное такое решение. Атомную электростанцию атаковать атомной бомбой? Я не думаю, что он [Путин] так будет реагировать», - заявил бывший министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести по РФ превентивный удар, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия».

«Что должно делать НАТО? <…> Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» - заявил он.

В Кремле слова Зеленского назвали призывом к началу мировой войны.

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский президент имел в виду «период до 24 февраля», когда «нужно было применять меры пресечения».

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