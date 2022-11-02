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34 минуты назад

Эрдоган заявил о возобновлении поставок украинского зерна после разговора с Шойгу

Лера Букина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достижении договоренности по «зерновому коридору» в Черном море после проведения переговоров с министром обороны Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

Эрдоган также указал на восстановления работы «зернового коридора».

«Начиная с 12:00 среды поставки зерна возобновляются»,— подчеркнул лидер Турции в ходе выступления в парламенте.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу был проинформирован Анкарой о позиции украинской стороны по зерновой сделке. Он напомнил о том, что накануне состоялся телефонный разговор с министром обороны РФ. По словам Акара, опасения российской стороны были приняты.

Что такое зерновая сделка и почему Россия ее заморозила

Ранее Акар заявил, что сухогрузы будут и дальше вывозить продовольствие из украинских портов по зерновому коридору под турецким флагом.

Напомним, что 29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

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