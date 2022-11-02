Шольц захотел найти общий язык с Путиным

«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии [Олаф] Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении [президента России Владимира] Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — сказал Эрдоган в интервью телеканалу A-Haber, передает его слова газета Sabah.