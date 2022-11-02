Возвращение Биби: чего ждать России от победы Нетаньяху

У экс-премьера Нетаньяху есть все шансы сформировать правительственную коалицию, она хоть и не станет устойчивой, но изменит риторику страны в отношениях с Россией, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН.

Партия «Ликуд» во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля), политсила «Еш атид» нынешнего премьера Яира Лапида идет второй, сообщают местные СМИ со ссылкой на предварительные данные экзит-поллов. Сатановский оценил шансы Нетаньяху сформировать коалицию и вернуть себе власть.

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«Есть вероятность, что Нетаньяху удастся сформировать правительственную коалицию. Если он берет в коалицию ультраортодоксов и партию ШАС, то коалиция у него образуется в 61 или 62 голоса. Если, конечно, не перекупят кого-то из депутатов, что в Израиле сплошь и рядом. Это в любом случае неустойчивая коалиция, в Израиле никто устойчивую коалицию сформировать не может - ни Нетаньяху, ни Лапид. Это качели, партии возникают с такой же скоростью, как звезды на ночном небе, с такой же скоростью и исчезают», - отметил востоковед.

В случае удачного исхода Нетаньяху будет строить более взвешенные взаимоотношения с Россией, отметил Сатановский.

«У него с Путиным хорошие отношения и он умнее Лапида. Он тоже, может, проамериканский, но с мозгами. Хитрый, коррумпированный, но с Путиным отношения хорошие. В этом плане он точно не будет ляпать тех глупостей, которые ляпает сегодняшний премьер-министр, который вообще человек случайный. У Нетаньяху будут, как минимум, взвешенные отношения с Россией», - объяснил собеседник НСН.

Нетаньяху 12 лет занимал должность премьер-министра Израиля, он покинул свой пост летом 2021, так как не смог сформировать правительство после выборов.

На прошедших в Израиле выборах в парламент после подсчета почти 80% голосов лидирует партия «Ликуд» Беньямин Нетаньяху, передает телеканал «МИР 24».

«Я могу сказать вам, что нам все еще нужно дождаться реальных результатов, но одно уже ясно: наш путь, путь «Ликуда», оправдал себя. Я напоминаю вам, что мы находимся на пороге очень большой победы», – заявил Беньямин Нетаньяху.

Следом за «Ликудом» идет партия министра иностранных дел страны Яира Лапида. Впервые порог преодолела и исламская партия РААМ. Но формировать правительство предстоит именно Беньямину Нетаньяху. Предполагается, что его сторонники получат 65 мест в парламенте и смогут создать коалицию. Последний год бывший премьер-министр Израиля провел в оппозиции.

Для Израиля это уже пятые выборы в парламент за последние три года.

Досрочные парламентские выборы, ставшие уже пятыми в Израиле с весны 2019 года, прошли во вторник при высокой для такой частоты голосований явке в 71,3%, при том что в предыдущий раз в марте 2021 года этот показатель составил 67,4%. Как и в прошлый раз, экзитполы предсказывают победу главе партии "Ликуд" и нынешнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, который до июня 2021 года бессменно с 2009 года занимал пост премьера, но уступил его, так как не смог тогда сформировать устойчивую правительственную коалицию, контролирующую более 60 из 120 кресел в Кнессете.

В первом комментарии для журналистов вскоре после закрытия избирательных участков в 22:00 (23:00 мск) 1 ноября и публикации экзитполов Нетаньяху назвал их "хорошим стартом", но призвал "дождаться реального подсчета голосов". Выступая ночью в среду в штаб-квартире "Ликуд", политик заявил, что он и его однопартийцы "близки к большой победе". Такой осторожный оптимизм понятен, учитывая, что это уже пятые выборы за три с половиной года, а главный вопрос опять состоит в том, сможет ли Нетаньяху или его оппонент вообще собрать коалицию и сколько следующий кабмин сможет продержаться до новых досрочных выборов.

Идущая на втором месте партия "Еш атид" нынешнего премьер-министра Яира Лапида, согласно тому же экзитполу, получает 22 мандата. Вместе с потенциальными союзниками эта политическая сила может рассчитывать на коалицию в составе 54 депутатов, то есть менее половины состава Кнессета. Сам Лапид, выступая перед сторонниками после закрытия участков в среду ночью заявил, что "ничто не решится до тех пор, пока не будет подсчитан последний голос". Официально окончательные результаты выборов в Израиле по закону будут опубликованы 9 ноября.

Экзитполы показывают, что электоральный барьер в 3,25%, скорее всего, сможет преодолеть арабская партия "Балад", которая в таком случае получит четыре депутатских мандата, отобрав два у лагеря Нетаньяху. Радио Kan отмечает, что представители "Ликуд" уже обратились в ЦИК с заявлением о нарушениях на ряде участков, где голосовали сторонники этой партии, но там ответили, что пока подобная информация не подтверждается. При таком раскладе с партией "Балад" коалиция правых будет контролировать не более 60 мест в парламенте, чего недостаточно для формирования коалиции.

Коалиция ради правительства

За всю историю Израиля ни одной политической партии не удалось получить самостоятельно большинства в Кнессете, соответственно, для создания устойчивого правительства формируются коалиции.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что блоку противников Нетаньяху чистой победы на этих выборах однозначно добиться не удалось, но главный вопрос в том, сможет ли Нетаньяху вернуться к власти. Kan отмечает, что "решающей фазой" теперь является та, которая начнется по окончании подсчета голосов - "фаза переговоров по созданию коалиции".

Кандидата в премьер-министры, которому будет поручено формирование кабмина по итогам выборов, в соответствии с законом назначит после получения результатов и двухдневных консультаций с представителями партий президент Израиля Ицхак Герцог. Как правило, глава государства для этой задачи выбирает лидера партии с наибольшим числом депутатских мандатов, но сформировать кабинет он может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии сформировать коалицию, поддерживаемую как минимум 61 из 120 парламентариев.

У первого претендента на пост премьера по закону на формирование правительства будет 28 дней с возможностью продления на 14 дней. Если ему не удастся собрать коалицию за указанный срок, президент передаст это право другому депутату, у которого будет только 28 дней на выполнение той же задачи. Если и он не добьется успеха, весь состав Кнессета получит две недели на попытку сформировать кабмин, после чего в случае неудачи будет автоматически распущен, а перевыборы будут проведены через 90 дней. В этом случае главой переходного правительства до момента присяги нового премьера после шестых выборов останется Лапид, который занял премьерское кресло в июле после того, как ему передал полномочия главы кабмина Нафтали Беннет, возглавивший правительство чуть более чем за год до этого, сместив с этого поста Нетаньяху.

Наиболее вероятные сценарии

Если подсчет голосов подтвердит результаты экзитполов, Нетаньяху сможет до конца года сформировать правительство на основе самой правой коалиции в истории Израиля. Это будет означать, к примеру, невозможность каких-либо переговоров с палестинцами, активизацию поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан и, соответственно, рост напряженности в отношениях с нынешней американской администрацией, поддерживающей концепцию мирного урегулирования на базе создании двух государств.

В случае, если Нетаньяху не сможет создать кабмин, наиболее вероятным развитием событий будет проведение перевыборов, которые после завершения всей последовательности процедур в Кнессете, скорее всего, придутся на весну 2023 года и станут шестыми выборами в стране за четыре года.

В соответствии с законом Лапид будет возглавлять переходное правительство до момента приведения к присяге по итогам выборов нового кабмина.

Израиль в пятый раз за три года будет избирать парламент – а значит, должен определиться и новый правящий глава кабинета. После затянувшегося кризиса кресло может вновь достаться экс-премьеру Биньямину Нетаньяху. С возвращением политического тяжеловеса связывают восстановление столь необходимых Израилю контактов с Москвой. Следует ли всерьез ожидать от Нетаньяху перемен на российском и украинском направлениях?

Россия готова работать с любым правительством Израиля и оптимистично смотрит на отношения со всеми партнерами. Об этом сказал в понедельник замглавы МИД, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, комментируя предстоящие во вторник выборы в Кнессет – парламент Израиля. От результата голосования в этой парламентской республике будет зависеть состав правительства, а следовательно – и определение внешнеполитического курса. В Кнессете 120 депутатских мест, нужно иметь хотя бы 61 голос, чтобы сформировать коалицию.

Главная интрига выборов – вернется ли в премьерское кресло Биньямин Нетаньяху, который возглавлял страну в 2009–2021 годах. «Вероятность возвращения Нетаньяху достаточно велика. Израильский электорат по-прежнему разделен: в то время как часть граждан считает политика преступником и коррупционером, другие с нетерпением ждут его нового срока в качестве премьера. Число его сторонников и противников, согласно последним опросам, примерно равно», – пишет TheWashington Post.

Любопытно, что в Вашингтоне к возвращению Нетаньяху относятся не без настороженности и сравнивают бывшего и, возможно, будущего руководителя с непредсказуемым и чрезмерно самостоятельным венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

«Политолог Гайил Талшир считает, что новый срок Нетаньяху поспособствует превращению Израиля во «вторую Венгрию», что нанесет непоправимый ущерб демократической системе страны», – отмечает The Washington Post.

Выборы в Кнессет могут поменять позицию Израиля в противостоянии России и Украины, полагает президент израильского Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), эксперт «Независимого общественного мониторинга» Александр Цинкер. В своей предвыборной риторике Нетаньяху использует свою дружбу с Владимиром Путиным, дал прогноз в комментарии газете ВЗГЛЯД сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

«Пожалуй, Нетаньяху единственный в израильской политике, кто смог войти, так сказать, в круг доверия российского лидера.



Эти отношения выстраивались очень долго. И если дружба с Россией будет испорчена, восстановить ее будет крайне тяжело. А так как Россия имеет значительное влияние на Ближнем Востоке, то дружба с Москвой крайне необходима Иерусалиму, например, в рамках возникающего конфликта с Ираном», – указал Ципис.

По оценке Цинкера, многое указывало на то, что праворелигиозный лагерь во главе с Нетаньяху наиболее близок к успеху. Но победа экс-премьеру и его соратникам не гарантирована. На это указывает то, что по итогам предыдущих лет ему так и не удалось прочно закрепиться у власти.

Внеочередные выборы, которые пройдут во вторник, уже пятые за последние три года, что считается беспрецедентной ситуацией для Израиля. Все последние годы – с 2019-го – страна находится в затянувшемся парламентско-правительственном кризисе. Турбулентность вызвана противостоянием между консерваторами во главе с партией «Ликуд» экс-премьера Нетаньяху и леволиберальными и центристскими партиями, к одной из которых принадлежит нынешний премьер Яир Лапид.

В апреле 2019-го «Ликуд» и противостоящий ему блок «Кахоль-Лаван» во главе с Бени Ганцем (нынешний министр обороны Израиля) получили равное число мест, после чего не удалось сформировать коалиционное правительство. Премьер Нетаньяху тогда инициировал досрочный роспуск Кнессета и перевыборы. Если немного упростить изложение, то можно сказать – внеочередные выборы сентября 2019-го и марта 2020-го приводили все к той же ситуации: по итогам не удавалось сформировать устойчивое правительство.

Последние по времени выборы, в марте 2021 года, привели к тому, что победу одержал «Ликуд» Нетаньяху, второе место заняла левая партия «Еш Атид» Лапида. Нетаньяху не смог сформировать кабмин и тогда передал это право Лапиду, напоминает ТАСС. Последнему удалось договориться о создании коалиции. Но по договоренности с партиями-партнерами первые два года после выборов пост премьера должен был занимать лидер коалиции «Ямина» Нафтали Беннет, а уже после этого кресло переходило Лапиду. Но в июле наступил очередной кризис – коалиции не удалось провести через Кнессет важный законопроект, имеющий отношение к еврейским поселениям на Западном берегу Иордана. Беннет и Лапид договорились об очередном роспуске Кнессета и о новых выборах.

Теперь, как пояснял Александр Цинкер, шансы на успех есть и у правых во главе с Нетаньяху, и у «Блока перемен» Лапида. Есть шанс и у Бени Ганца, который возглавляет список «Государственный лагерь», который набирает порядка 10–12 мандатов, может объединить вокруг себя другие партии – и возможно, договорится с «Ликудом».

«Интересно то, что в этот раз ключевыми могут стать голоса арабских избирателей. Еврейское население страны расколото пополам. Таким образом, решение арабов, также являющихся гражданами Израиля, способно оказать существенное влияние на исход всей кампании», – комментирует издание Time. Голоса арабов-граждан Израиля традиционно идут в копилку левых партий. Но при нынешнем раскладе правым во главе с Нетаньяху недостает всего лишь нескольких процентов до абсолютного большинства при голосовании».



«Шансы у Биньямина Нетаньяху занять кресло премьер-министра Израиля после предстоящих 1 ноября выборов очень высоки, – полагает Саймон Ципис. – Во-первых, его партия «Ликуд» считается сильным конкурентом среди остальных. Во-вторых, у Нетаньяху особо и соперников нет. Фактически слабость остальных участников предвыборной гонки дает ему фору. Кроме того, нынешний премьер страны Яир Лапид показал себя крайне неэффективным деятелем. Его последние действия можно назвать крайними мерами для получения предвыборных очков. Это выступление в Генассамблее ООН по поводу решения палестино-израильского конфликта по формуле «два государства для двух народов» – тем самым он украл некоторые голоса из левого лагеря. Кроме того, за несколько дней до выборов был подписан договор между Израилем и Ливаном о признании морских границ, что фактически означает признание Ливаном нашего государства».

По словам израильского эксперта, свою политическую карьеру Нетаньяху «уже изжил в свою бытность на посту премьер-министра Израиля».

«Он был у власти в общей сложности 15 лет, сегодня он не может предложить ничего нового. Нетаньяху способен только что «заработать» популярность за счет каких-то боевых действий, поскольку случайно или нет, но именно при его власти в Израиле возобновляется ракетный обстрел и начинается война одна за другой», – пояснил эксперт.

Специфика израильской политики заключается в сильном влиянии небольших партий на формирование правительства, пояснил Ципис.

«Эти маленькие партии имеют несколько мест в израильском парламенте, но крайне необходимы для создания коалиции и формирования правительства. Поэтому очень многое будет зависеть от той коалиции, которая в итоге сможет получиться», – заявил собеседник.

Политика Израиля по поводу отказа от поставок вооружения Киеву сохранится в любом случае, уверен Ципис.

«Министр обороны страны Бени Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять оружие Киеву в ближайшее время, а ограничится гуманитарной помощью. Это решение исходит от наших военных. Израиль старается не принимать участие в конфликтах, которые происходят не на Ближнем Востоке, а значит, находятся вне сферы наших интересов», – заключил эксперт.



«В нынешней ситуации нельзя с точностью сказать про шансы на возврат во власть Биньямина Нетаньяху. Существует некоторое политическое равновесие между правым блоком, поддерживающим его, и левоцентристским, который поддерживает нынешнего премьер-министра Яира Лапида. Поэтому исход будет зависеть от того, сколько мелких партий наберут предвыборный минимум, а также от того, какую позицию они выберут и в какую коалицию войдут, поскольку для формирования правительства и назначения премьер-министра в израильском парламенте необходимо создать правительственную коалицию», – сказал израильский дипломат, экс-посол Израиля в России Цви Маген.

По его словам, в своей предвыборной риторике Нетаньяху лишь фрагментарно использовал украинский фактор.

«Он никогда четко не обозначал свою позицию по поводу поставок вооружения Киеву, а говорил лишь намеками. В последнее время он, скорее, придерживается отказа от военной помощи Украине, и это связано с тем, что в Израиле есть электорат, который поддерживает это намерение. Это выходцы из бывшего Советского Союза», – пояснил эксперт.

Если Нетаньяху займет пост премьер-министра Израиля, он будет придерживаться позиции отказа от военной помощи Украине, уверен Маген.