Польша начала отгораживаться от России

Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил сегодня вице-премьер и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

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По его словам, решение о строительстве было принято из-за того, что «аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки».

«Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», - пояснил Мариуш Блащак.

Он отметил, что заграждение будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра.

Ранее Польша заявила о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Белоруссией длиной 186 км. Стоимость заграждения составила порядка $353 млн. Стена призвана предотвратить появление восточноевропейского маршрута для нелегальной миграции.4