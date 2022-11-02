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38 минут назад

Польша решила отгородиться от Калининграда забором

Алиса Селезнёва

Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России. Об этом заявил сегодня вице-премьер и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

Польша начала отгораживаться от России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, решение о строительстве было принято из-за того, что «аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки».

«Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», - пояснил Мариуш Блащак.

Он отметил, что заграждение будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной три метра.

Россия ответила на угрозы Польши

Ранее Польша заявила о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Белоруссией длиной 186 км. Стоимость заграждения составила порядка $353 млн. Стена призвана предотвратить появление восточноевропейского маршрута для нелегальной миграции.4

В августе стало известно о планах Варшавы создать электронный барьер на границе с Калининградской областью, а также по реке Буг, которая отделяет Польшу от Белоруссии и Украины.

В мире,Мариуш Блащак,
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