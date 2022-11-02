Запад не одержал победу над Россией, разуверил обозреватель Брендан Коул в материале издания Newsweek.

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«Мартовское голосование в ГенеГенеральной ассамблее (ГА) ООН<ООН, осуждающее действия России на Украине, могло быть "преподнесено западными дипломатами как великая победа", но оно только замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции», — цитирует издание заместителя директора лондонского аналитического центра The Royal United Services Institute Джонатана Эяля.

Отмечается, что на Глобальном Юге считают, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию. Эти страны затаили глубокую обиду на Запад за его колониальное прошлое, поэтому для них подозрения в отношении России не такие веские.

В материале говорится, что США и их партнеры давно исследуют способы исключения России из G20. Тем не менее это почти невозможно, поскольку принимающая сторона предстоящего саммита — Индонезия — и Индия, Бразилия, ЮАР и Китай выступают против такой меры.

«Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20. Глобальный мировой порядок отворачивается от США и ЕвроЕвропейского союза. Осуждение России не получило такого широкого отклика в странах за их пределами», — заключил Коул.