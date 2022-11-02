В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
19 минут назад

WSJ: ОАЭ возражали против желания Саудовской Аравии сократить добычу нефти

ТАСС

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пытались убедить Саудовскую Аравию не поддерживать сокращение добычи нефти ОПЕК+, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ: ОАЭ возражали против желания Саудовской Аравии сократить добычу нефти
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее сведениям, эмиратский советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян тайно встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и пытался отговорить того от поддержки решения о дальнейшем сокращении нефтедобычи, аргументируя это тем, что для снижения объемов добычи нет экономической необходимости. Однако кронпринц остался при своем мнении.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене 5 октября договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. С точки зрения правительства США, решение ОПЕК+ демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался в связи с этим за пересмотр отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Власти королевства с этим категорически не согласились. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно "носит исключительно экономический характер".

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители