WSJ: ОАЭ возражали против желания Саудовской Аравии сократить добычу нефти

По ее сведениям, эмиратский советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян тайно встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и пытался отговорить того от поддержки решения о дальнейшем сокращении нефтедобычи, аргументируя это тем, что для снижения объемов добычи нет экономической необходимости. Однако кронпринц остался при своем мнении.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене 5 октября договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. С точки зрения правительства США, решение ОПЕК+ демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Президент США Джо Байден высказался в связи с этим за пересмотр отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Власти королевства с этим категорически не согласились. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно "носит исключительно экономический характер".