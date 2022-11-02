США заявили о сближении с союзниками для противостояния Китаю

И.о. заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Говард Соломон рассказал, что союзники Вашингтона начинают все больше сближаться во взглядах на то, какую угрозу представляет Китай, объединяясь против него, сообщает ТАСС.

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«В целом не только с Германией, но и с другими нашими партнерами наблюдается все большее сближение взглядов на абсолютные подходы к КНР, на вызовы, которые возникают [со стороны КНР], и на возможные перспективы», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, США хотят добиться координации действий с партнерами в ряде вопросов, касающихся противостояния Пекину. Он добавил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен планирует поднять на саммите стран «Большой семерки» (G7) тему вызовов со стороны Китая.