Болсонару обратился к народу Бразилии после поражения на выборах президента

Президент Бразилии Жаир Болсонару в своих первых заявлениях после поражения на выборах главы государства воздержался от комментариев относительно признания или непризнания их результатов, следует из его заявления.

Фото: flickr/palaciodoplanalto flickr/palaciodoplanalto

Бразильский лидер заявил, что продолжит исполнять конституцию страны как президент страны и ее гражданин.

Действующий президент латиноамериканского государства, за которого на выборах проголосовало 49,10 процента населения страны, хранил молчание по поводу ситуации с вечера воскресенья, 30 октября, когда стали опубликованы результаты.

В своей речи он обратился к сторонникам, которые перекрыли проезжие части по всей стране и, в частности, к одному из крупнейших аэропортов Бразилии, расположенном в Сан-Паулу.

Болсонару подчеркнул, что мирные манифестации всегда приветствуются, однако методы его сторонников не могут быть аналогичными «левым политикам», которые «всегда вредят населению», пишет РИА Новости.