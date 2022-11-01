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31 минуту назад

Партия Нетаньяху "Ликуд" занимает первое место на досрочных выборах в Израиле

ТАСС

Партия "Ликуд" во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля). Такие данные приводятся в экзитполе государственного телеканала "Кан", распространенном после закрытия участков для голосования.

Партия Нетаньяху занимает первое место на досрочных выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно этим данным, партия Нетаньяху получает 30 мандатов в 120-местном парламенте.

Партия премьера Израиля Лапида "Еш атид" занимает второе место на выборах, получая 22 места в парламенте - экзитпол телеканала "Кан-11".

Блок Нетаньяху во главе с партией "Ликуд" может создать правительственную коалицию в Израиле, получив 62 из 120 мест - экзитпол телеканала "Кан-11".

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