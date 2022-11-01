Партия Нетаньяху занимает первое место на досрочных выборах

Партия "Ликуд" во главе с экс-премьером, лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник досрочных выборов в Кнессет (парламент Израиля). Такие данные приводятся в экзитполе государственного телеканала "Кан", распространенном после закрытия участков для голосования.