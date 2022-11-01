Санду обвинила Россию в дестабилизации ситуации в Молдавии

Россия использует недовольство граждан Молдавии ростом цен, чтобы дестабилизировать правительство страны. Об этом в интервью Digi24 заявила президент республики Майя Санду.

Она уточнила, что Россия дестабилизирует ситуацию в Молдавии с помощью протестов. По словам Санду, за последними митингами в Кишиневе и других городах республики стоят спецслужбы РФ и пророссийские партии, действующие в государстве.

Журналистка Digi24 Кристина Чилевку спросила у президента Молдавии есть ли доказательства того, что за протестами в стране стоит Россия.

«У нас есть данные о коалиции коррумпированных группировок, которые украли много денег у республики, спецслужб РФ и пророссийских партий, действующих на территории государства, которые служат той же цели — дестабилизации страны. Они пользуются недовольством граждан. Мы полны решимости защищать демократию», — ответила Санду.

О том, как правительству удалось получить эти доказательства и от кого, она не сообщила.