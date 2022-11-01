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40 минут назад

В Турции заявили, что страну шокировало решение РФ приостановить участие в зерновой сделке

ТАСС

Турция была шокирована решением России приостановить свое участие в зерновой сделке, заявил во вторник министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

"Через зерновой коридор прошло 421 судно. Общий объем перевезенных ими грузов составил 9,7 млн тонн. Европейские страны получили 61% [грузов], азиатские - 20%, африканские - 13%. Остальное достается самым отсталым странам. Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Я не занимаюсь этим бизнесом", сославшись на нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться о сельском хозяйстве и наших фермерах и поддерживать их", - приводит его слова газета Hürriyet.

Путин назвал Эрдогану условия возвращения РФ в зерновую сделку

Ранее во вторник лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась зерновая сделка и были обозначены условия ее возобновления. Путин обратил внимание турецкого коллеги на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент РФ также заявил своему визави, что за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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