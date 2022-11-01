"Через зерновой коридор прошло 421 судно. Общий объем перевезенных ими грузов составил 9,7 млн тонн. Европейские страны получили 61% [грузов], азиатские - 20%, африканские - 13%. Остальное достается самым отсталым странам. Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Я не занимаюсь этим бизнесом", сославшись на нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться о сельском хозяйстве и наших фермерах и поддерживать их", - приводит его слова газета Hürriyet.

Ранее во вторник лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась зерновая сделка и были обозначены условия ее возобновления. Путин обратил внимание турецкого коллеги на то, что вторая часть пакетных договоренностей по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки выполнена не была. Президент РФ также заявил своему визави, что за три месяца действия этих договоренностей по вывозу украинского зерна так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам.