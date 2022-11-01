В чате моряков сообщили о возможной провокации в Черном море

В крупном Telegram-канале моряков появилась информация о возможной провокации с попыткой прохода иностранного судна по зерновому коридору без досмотра и без согласования в Чёрном море. Об этом сообщает интернет-издание Life.
Уточняется, что проход судна должен произойти на фоне того, что накануне Минобороны России приостановило движение судов по этому маршруту из-за атаки украинскими дронами. Информация о готовящейся провокации появилась в крупном чате моряков.
«Люди, что делать? Зерновой коридор закрыли, а компания хочет, чтобы мы пошли на Украину. Что делать? <...> Мы идём без инспекции ООН», – недоумевает экипаж одного из кораблей.
Ранее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия не может разрешить проход судов в Черном море без досмотра.