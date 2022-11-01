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34 минуты назад

Минфин США обвинил российских хакеров в кибератаках

Lenta.ru

Российские хакеры нанесли кибератаки на министерство финансов США. В этом их обвинил представитель ведомства Тодд Конклин, передает Reuters.

Минфин США обвинил российских хакеров в кибератаках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, активисты хакерской группировки Killnet нанесли DDoS-атаки (отказ в обслуживании) в прошлом месяце. При этом инцидент почти не вызвал сбоев в работе сайта ведомства.

«Это была довольно низкоуровневая DDoS-активность, направленная на узлы критической инфраструктуры министерства», — сказал он.

Ранее членов Killnet обвинили в атаке на правительственные сайты Германии. Уточняется, что проблемы возникли в работе порталов полиции, Бундестага и Социал-демократической партии ФРГ.

В мире,Казначейство США,Бундестаг,
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