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15 минут назад

Пока вы не уснули: реакция Путина на молчание Европы по "Севпотокам" и как Катар вступился за Россию

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Медведев назвал единственную гарантию от мирового конфликта

Полная и окончательная победа России на Украине является гарантией от мирового конфликта. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал он.

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Путин прокомментировал обвинения в адрес РФ по ЧП на "Севпотоках"

DPA\TACC

Президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции, что специалисты «Газпрома» были допущены к месту, где произошли взрывы на «Северных потоках». Об этом пишет ТАСС. Глава государства пояснил, что сегодня, 31 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил ему о результатах обследования места взрыва на экспортных газопроводах. Президент добавил, что специалисты компании все же были допущены к участию в расследовании.

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Катар пригрозил оставить Европу без газа из-за ее позиции по России

Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что страна может перестать поставлять газ в Европу, если будет принято решение ввести потолок цен для топлива из России. Об этом сообщает Bloomberg. Министр отметил, что, несмотря на согласие Катара воздержаться от перенаправления поставок сжиженного газа из Европы, это не запрещается по контракту.

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Тиньков удалил пост об отказе от гражданства РФ

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков удалил в соцсетях публикацию о своем отказе от российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, что 31 октября в Instagram (запрещен в России и признан экстремистским) предприниматель заявил, что отказался от гражданства РФ. Публикацию он сопроводил соответствующей справкой.

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Российские бренды заполнили ТЦ

В российских торговых центрах зафиксировано увеличение числа российских брендов. Об этом сообщают «Известия». Речь идет об одежде, товарах для дома и мебели. Эксперты связывают динамику с решением иностранных производителей покинуть российский рынок. Другой фактор, по их мнению, - блокировка ряда социальных сетей, которые давали возможность маркам продвигать свою продукцию.

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Водителей в России начнут штрафовать за шины не по сезону

ГИБДД начнет штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Об этом пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что МВД возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Предположительно, документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Названа причина смерти бойца ММА Писарева

соцсети

Стала известна причина смерти бойца смешанных единоборств, чемпиона Москвы по рукопашному бою и грэпплингу Александра Писарева. По предварительным данным, он отравился арбузом. Об этом сообщает Телеграм-канал 112. Как уточняется, спортсмен вместе с супругой отравились арбузом. Скорая помощь дважды приезжала к ним домой. Боец и его жена жаловались на боли в животе. Женщину госпитализировали, а Писарева спасти не удалось, приехавшие медики констатировали смерть.

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Киркоров уехал из России после скандала с журналисткой

Певец Филипп Киркоров покинул территорию Российской Федерации. Примечательно, что это случилось после конфликта с журналисткой, в шутку обвинившей его в воровстве. Об этом пишет портал «Слово и дело». Киркоров уехал в Узбекистан, где должен пройти его большой концерт в рамках его юбилейного тура. Певец выложил в соцсети видео из аэропорта.

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Стивен Кинг поставил ультиматум Илону Маску

Писатель Стивен Кинг заявил, что перестанет пользоваться Twitter, если его новый владелец Илон Маск введет платную подписку на верификацию аккаунта. Об этом пишет «Афиша Daily».

«20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою галочку? К черту, это они должны мне платить. Если введут, я уйду», — написал Кинг.

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Экс-модель обвинили в шпионаже в пользу России

Бывший исполнительный директор инвесткомпании Apollo Global Management Леон Блэк подал в суд на российскую экс-модель Гузель Ганиеву. Как пишет «Лента.ру», бизнесмен обвинил женщину в клевете и жестком нарушении подписанного ими соглашения о конфиденциальности. По словам мужчины, манекенщица в сотрудничестве с командой адвокатов из юридического бюро Wigdor LLP целенаправленно распространяла информацию, которую они ранее договорились хранить в тайне.

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