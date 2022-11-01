Санду: «воровская группировка» готова поджечь страну

Президент Молдовы Майя Санду заявила о желании «пророссийских партий» дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом она высказалась 1 ноября. Глава государства также раскрыла, какой путь выберет республика.

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«Воровская группировка» из Молдовы, которая объединилась с пророссийскими партиями, готова поджечь страну, чтобы избежать тюремного заключения, сказала президент Молдовы Майя Санду, передает «РИА Новости». Так она прокомментировала прошедшие недавно антиправительственные протесты, возглавляемые оппозиционной партией «Шор». Она добавила, что эта группа вкладывает огромные ресурсы, чтобы «продать мир и безопасность граждан за свои интересы».

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По словам Санду, Молдова продолжит европейский путь независимо от обстоятельств.

«Для нас, а также для Румынии и всего региона, было бы драматичным, если бы Молдова свернула с пути к демократии, к большой европейской семье», – отметила президент.

Напомним, с лета в Молдове не прекращаются протесты оппозиционных сил. Причиной для возмущения стала рекордная инфляция: беспрецедентный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также падение общего уровня жизни. Попытки Кишинева превратить Молдову в инструмент антироссийской политики Запада введут ее к тяжелым последствиям в экономической, социальной и политической сферах. Участники акций обвиняют действующие власти в неспособности справиться с кризисом и требуют отставки президента, парламента и правительства, а также проведения досрочных выборов.

Ранее экс-президент Молдовы Игорь Додон подчеркивал, что вместо диалога с протестующими власти проводят политические репрессии представителей оппозиции. По его словам, против них фабрикуются уголовные дела, ограничивается доступ в СМИ, а оппозиционным партиям угрожают ликвидацией. Санду также потребовала от правоохранительных органов «выявлять источники незаконного финансирования тех, кто платит за участие в акциях протеста, и жестко наказывать любые попытки агрессии, провокации или дестабилизации». Несмотря на давление со стороны властей, оппозиционные партии Молдовы договорились создать общую платформу.