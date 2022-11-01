Украденные картины Мондриана и Пикассо вернулись в афинский музей

Картины Пабло Пикассо «Женская голова» и Пита Мондриана «Ветряная мельница» вернулись в Национальную художественную галерею в Афинах. Об этом сообщает издание newsit.gr.

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Их выставили в крыле западноевропейского искусства.

Картины украли в 2012 году. В июне 2021 года полицейские нашли произведения и задержали подозреваемого в краже — 49-летнего мужчину, который пытался вывезти работы за границу.

Около года полотна находились в Национальной пинакотеке, где проходили их реставрация и консервация.

«Женская голова» Пикассо была написана в 1939 году, ее стоимость достигает €20 млн. На оборотной стороне было рукописное посвящение автора греческому народу, которое он написал в 1949 году — за вклад греков в войну против нацизма.