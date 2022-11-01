Украденные картины Мондриана и Пикассо вернулись в афинский музей

Картины Пабло Пикассо «Женская голова» и Пита Мондриана «Ветряная мельница» вернулись в Национальную художественную галерею в Афинах. Об этом сообщает издание newsit.gr.
Их выставили в крыле западноевропейского искусства.
Картины украли в 2012 году. В июне 2021 года полицейские нашли произведения и задержали подозреваемого в краже — 49-летнего мужчину, который пытался вывезти работы за границу.
Около года полотна находились в Национальной пинакотеке, где проходили их реставрация и консервация.
«Женская голова» Пикассо была написана в 1939 году, ее стоимость достигает €20 млн. На оборотной стороне было рукописное посвящение автора греческому народу, которое он написал в 1949 году — за вклад греков в войну против нацизма.
«Ветряная мельница» была создана Питом Мондрианом в 1908 году.