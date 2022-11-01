Санду заявила о желании оставить Молдавию на "хорошей стороне истории"

Президент Молдавии Майя Санду заверила, что сделает все, чтобы ее страна оставалась «на хорошей стороне истории». Об этом сообщает ТАСС.

«Стало бы драмой для нас, для Румынии и всего региона, если бы Республика Молдова свернула с пути к демократии, к большой европейской семье», — сказала Санду.

Она добавила, что в результате конфликта на Украине «мы все находимся в опасности». Кишинев в этих условиях полагается на свободный мир, чтобы в будущем он мог положиться на Молдавию как «гаранта человеческого достоинства, мира и безопасности».