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59 минут назад

Майя Санду заявила о желании оставить Молдавию на "хорошей стороне истории"

Газета.Ruиещё 2

Президент Молдавии Майя Санду заверила, что сделает все, чтобы ее страна оставалась «на хорошей стороне истории». Об этом сообщает ТАСС.

Санду заявила о желании оставить Молдавию на "хорошей стороне истории"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Санду отметила, что Молдавия продолжит идти европейским путем и даже «готова заплатить цену свободы».

«Стало бы драмой для нас, для Румынии и всего региона, если бы Республика Молдова свернула с пути к демократии, к большой европейской семье», — сказала Санду.

Она добавила, что в результате конфликта на Украине «мы все находимся в опасности». Кишинев в этих условиях полагается на свободный мир, чтобы в будущем он мог положиться на Молдавию как «гаранта человеческого достоинства, мира и безопасности».

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