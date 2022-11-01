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38 минут назад

Кинг поставил ультиматум Маску

Никита Бородкин

Писатель Стивен Кинг заявил, что перестанет пользоваться Twitter, если его новый владелец Илон Маск введет платную подписку на верификацию аккаунта. Об этом пишет «Афиша Daily».

«20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою галочку? К черту, это они должны мне платить. Если введут, я уйду», — написал Кинг.

В комментариях один из пользователей соцсети отметил, что это странная позиция, поскольку писатель явно может позволить платить 20 долларов в месяц. В ответ Кинг заявил, что причина вовсе не в деньгах — для него это «дело принципа».

Отметим, что на аккаунт Стивена Кинга в Twitter подписаны почти 7 млн человек — ото одна из самых активных и популярных страниц в социальной сети. Его посты в среднем набирают более 1 тыс. комментариев, 500 репостов и 10 тыс. лайков, а некоторые становятся вирусными и набирают еще больше реакций.

Илон Маск озвучил причину покупки Twitter

В конце октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил ее. По слухам, бизнесмен собирается увеличить стоимость платной подписки с 4,99 до 19,99 доллара, а также включить в нее верификацию — пользователи без подписки не смогут получить галочку для своей учетной записи.

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