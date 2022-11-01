Писатель Стивен Кинг заявил, что перестанет пользоваться Twitter, если его новый владелец Илон Маск введет платную подписку на верификацию аккаунта. Об этом пишет «Афиша Daily».

«20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою галочку? К черту, это они должны мне платить. Если введут, я уйду», — написал Кинг.

В комментариях один из пользователей соцсети отметил, что это странная позиция, поскольку писатель явно может позволить платить 20 долларов в месяц. В ответ Кинг заявил, что причина вовсе не в деньгах — для него это «дело принципа».

Отметим, что на аккаунт Стивена Кинга в Twitter подписаны почти 7 млн человек — ото одна из самых активных и популярных страниц в социальной сети. Его посты в среднем набирают более 1 тыс. комментариев, 500 репостов и 10 тыс. лайков, а некоторые становятся вирусными и набирают еще больше реакций.