Принца Гарри назвали эмоционально зависимым от Меган Маркл

Журналистка и писательница Тина Браун заявила, что Меган Маркл изменила личность принца Гарри, сделав его полностью зависимым от себя. Об этом сообщает Mirror.
Бывший редактор журнала Vanity Fair и автор книги «Дворцовые бумаги» назвала принца Гарри человеком «эмоционально нуждающимся и зависимым».
«Он настолько эмоционально зависим, что Меган полностью и безраздельно завладела им, и вся его личность изменилась. Возможно, они находятся в сильной созависимости друг от друга. Но Меган явно главная в этих отношениях. И это действительно печально для многих людей, в частности, для членов королевской семьи», — заявила Тина Браун.
Журналистка подчеркнула, что Гарри разрушил свои отношения с членами королевской семьи, когда они с Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри в 2021 году.
«Но даже после интервью Опре, отношения с семьей можно было бы наладить, если бы Гарри не объявил, что пишет мемуары. Думаю, что его книга будет еще более захватывающей и скандальной, чем интервью», — добавила писательница.