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39 минут назад

Королевский биограф назвала принца Гарри эмоционально зависимым от Меган Маркл

Газета.Ru

Журналистка и писательница Тина Браун заявила, что Меган Маркл изменила личность принца Гарри, сделав его полностью зависимым от себя. Об этом сообщает Mirror.

Принца Гарри назвали эмоционально зависимым от Меган Маркл
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бывший редактор журнала Vanity Fair и автор книги «Дворцовые бумаги» назвала принца Гарри человеком «эмоционально нуждающимся и зависимым».

«Он настолько эмоционально зависим, что Меган полностью и безраздельно завладела им, и вся его личность изменилась. Возможно, они находятся в сильной созависимости друг от друга. Но Меган явно главная в этих отношениях. И это действительно печально для многих людей, в частности, для членов королевской семьи», — заявила Тина Браун.

Журналистка подчеркнула, что Гарри разрушил свои отношения с членами королевской семьи, когда они с Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри в 2021 году.

«Но даже после интервью Опре, отношения с семьей можно было бы наладить, если бы Гарри не объявил, что пишет мемуары. Думаю, что его книга будет еще более захватывающей и скандальной, чем интервью», — добавила писательница.

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