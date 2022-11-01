Принца Гарри назвали эмоционально зависимым от Меган Маркл

«Он настолько эмоционально зависим, что Меган полностью и безраздельно завладела им, и вся его личность изменилась. Возможно, они находятся в сильной созависимости друг от друга. Но Меган явно главная в этих отношениях. И это действительно печально для многих людей, в частности, для членов королевской семьи», — заявила Тина Браун.