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36 минут назад

Бывшую модель обвинили в шпионаже в пользу России

Никита Бородкин

Бывший исполнительный директор инвесткомпании Apollo Global Management Леон Блэк подал в суд на российскую экс-модель Гузель Ганиеву. Как пишет «Лента.ру», бизнесмен обвинил женщину в клевете и жестком нарушении подписанного ими соглашения о конфиденциальности.

Экс-модель обвинили в шпионаже в пользу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам мужчины, манекенщица в сотрудничестве с командой адвокатов из юридического бюро Wigdor LLP целенаправленно распространяла информацию, которую они ранее договорились хранить в тайне.

Отдельно Блэк обвинил Ганиеву в шпионаже в пользу России. Мужчина сослался на отчет военной разведки Министерства обороны Украины, который опубликовали на сайтах двух интернет-СМИ, название которых не уточняется. По словам бизнесмена, документ способен объяснить мотив действий модели.

Напомним, что Ганиева подала в суд на Блэка в 2021 году — она обвинила бизнесмена в изнасиловании, которое якобы произошло после их знакомства в 2008 году. Финансист назвал обвинения ложными — по его словам, манекенщица сама вымогала у него деньги, шантажируя раскрытием важных для него сведений.

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