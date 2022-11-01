Украинское руководство и страны Запада обязаны перейти к мирным переговорам по разрешению конфликта вокруг Украины, чтобы избежать дальнейшего увеличения глобальных экономических издержек, сообщает «Ура.ру» со ссылкой Foreign Affairs.
Как пишет журнал, пойти на такой шаг необходимо, несмотря на то, что это будет стоить потери некоторых территорий для Киева. Однако более компактная территория Украины без Крыма и части Донбасса, где сохранилось некоторое пророссийское население, могла бы быть более стабильной и защищенной.
Foreign Affairs отмечает, что боевые столкновения будут только увеличивать эскалацию конфликта между Украиной и Россией, а также усугублять экономические издержки для всего мира и Киева в частности. Поэтому Вашингтон обязан подтолкнуть украинские власти к началу мирных переговоров.
Журнал подчеркивает, что американский президент Джо Байден должен отказаться от неоправданного высокомерия и отговорить Киев от идеи вернуть Крым силой. В противном случае попытка Вооруженных сил Украины захватить полуостров может закончиться непредсказуемыми последствиями.
Британский политолог Анатоль Ливен со ссылкой на собеседников в России, большинство из которых обычные люди, заявил, что для защиты Крыма, в крайнем случае, необходимо применить ядерное оружие, как это сделала бы Америка для защиты Гавайев и Перл-Харбора.