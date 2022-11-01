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37 минут назад

В США призвали Киев отказаться от Крыма и Донбасса

Елена Прошина

Украинское руководство и страны Запада обязаны перейти к мирным переговорам по разрешению конфликта вокруг Украины, чтобы избежать дальнейшего увеличения глобальных экономических издержек, сообщает «Ура.ру» со ссылкой Foreign Affairs.

В США призвали Киев отказаться от Крыма и Донбасса
Фото: ТАССТАСС

Как пишет журнал, пойти на такой шаг необходимо, несмотря на то, что это будет стоить потери некоторых территорий для Киева. Однако более компактная территория Украины без Крыма и части Донбасса, где сохранилось некоторое пророссийское население, могла бы быть более стабильной и защищенной.

Foreign Affairs отмечает, что боевые столкновения будут только увеличивать эскалацию конфликта между Украиной и Россией, а также усугублять экономические издержки для всего мира и Киева в частности. Поэтому Вашингтон обязан подтолкнуть украинские власти к началу мирных переговоров.

Журнал подчеркивает, что американский президент Джо Байден должен отказаться от неоправданного высокомерия и отговорить Киев от идеи вернуть Крым силой. В противном случае попытка Вооруженных сил Украины захватить полуостров может закончиться непредсказуемыми последствиями.

Британский политолог Анатоль Ливен со ссылкой на собеседников в России, большинство из которых обычные люди, заявил, что для защиты Крыма, в крайнем случае, необходимо применить ядерное оружие, как это сделала бы Америка для защиты Гавайев и Перл-Харбора.

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