США и НАТО проведут в ноябре встречу по вопросам кибербезопасности

Соединенные Штаты организуют в ноябре встречу в рамках НАТО, посвященную вопросам укрепления кибербезопасности. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

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Как утверждает издание, встреча будет проведена в условиях растущей обеспокоенности членов НАТО по поводу возможных попыток РФ осуществлять все более опасные кибератаки на Украине и в Европе в условиях приближающейся зимы.

Отмечается, что чиновник, говоривший с изданием по условиях анонимности, не стал называть конкретные даты проведения встречи.