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1 час назад

Politico: США и НАТО проведут в ноябре встречу по вопросам кибербезопасности

ТАСС

Соединенные Штаты организуют в ноябре встречу в рамках НАТО, посвященную вопросам укрепления кибербезопасности. Об этом сообщает в понедельник газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

США и НАТО проведут в ноябре встречу по вопросам кибербезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает издание, встреча будет проведена в условиях растущей обеспокоенности членов НАТО по поводу возможных попыток РФ осуществлять все более опасные кибератаки на Украине и в Европе в условиях приближающейся зимы.

Отмечается, что чиновник, говоривший с изданием по условиях анонимности, не стал называть конкретные даты проведения встречи.

В марте этого года президент США Джо Байден выступил с утверждением о том, что Россия, вероятнее всего, ответит на принимаемые против нее Западом меры кибератаками. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что заявления Байдена объясняются истерией и приступом русофобии на фоне ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин ранее называл смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.

В мире,Олег Сыромолотов,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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