В Израиле начались парламентские выборы

Участки для голосования открылись во вторник в 07:00 по местному времени (08:00 мск) на досрочных парламентских выборах в Израиле, которые станут уже пятыми с 9 апреля 2019 года. По их итогам определится состав Кнессета (парламента) 25-го созыва, после чего начнется процедура формирования правительственной коалиции и, в случае ее успеха, будут приведены к присяге новое правительство и премьер.

По данным ЦИК, на этих выборах смогут проголосовать 6,78 млн избирателей. Согласно закону, это граждане страны старше 18 лет, находящиеся в день голосования в еврейском государстве или за его пределами в официальных командировках.

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Всего на израильской территории будут работать около 12 000 участков для голосования. Их двери будут открыты до 22:00 (23:00 мск). Вскоре после этого будут объявлены результаты экзитполов и начнется подсчет поданных бюллетеней.

Выборы проходят при повышенных мерах безопасности. Для обеспечения порядка в стране в этот день будут задействованы порядка 18 тыс. сотрудников полиции. В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о введении 1 ноября режима блокады палестинских территорий на одни сутки.

Основные претенденты

Согласно последним опросам общественного мнения, основными претендентами на победу на выборах в партийном зачете являются партия "Ликуд" лидера оппозиции, экс-премьера Биньямина Нетаньяху, которая может рассчитывать примерно на 30 кресел в парламенте, а также "Еш атид" нынешнего главы правительства Яира Лапида, которой социологи пророчат от 24 до 27 мест.

Кроме того, 14 кресел в новом созыве парламента может получить крайне правая религиозная партия "Религиозный сионизм" Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича, а блок "Государственный лагерь", созданный на базе партии "Кахоль-лаван" действующего министра обороны Бени Ганца, 11 парламентских кресел. В парламент, если верить опросам, пройдут еще не менее семи партий, которые получат от четырех до восьми мест.

В этот раз опять основная борьба, как прогнозируют аналитики, развернется вокруг того, кто из политиков сможет добиться формирования устойчивой правительственной коалиции, контролирующей как минимум 61 из 120 мест в Кнессете. В противном случае в Израиле снова могут быть назначены перевыборы.

Роспуск предыдущего созыва Кнессета

Нынешний израильский кабмин сформировала коалиция во главе с партиями "Ямина" Нафтали Беннета и "Еш Атид" Яира Лапида по итогам парламентских выборов 23 марта 2021 года. В июне того же года Беннет сменил Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.

К середине текущего года правящая коалиция столкнулась с неспособностью обеспечить в Кнессете необходимое большинство для голосования по важным законопроектам. Она, в частности, не сумела продлить на очередные пять лет срок действия важного постановления о применении израильского законодательства в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, истекавший 1 июля. В этих условиях 20 июня Беннет и Лапид договорились о роспуске парламента, соответствующий законопроект был утвержден Кнессетом 30 июня.