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29 минут назад

Турция сообщила о позиции Киева по зерновой сделке

Lenta.ruиещё 1

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил главе Минобороны России Сергею Шойгу о позиции Киева касательно реализации зерновой сделки. Его слова приводит Milliyet.

Турция сообщила о позиции Киева по зерновой сделке
Фото:  Mehmet Emin Calsikan / Reuters Mehmet Emin Calsikan / Reuters

«Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения», — сказал он.

По его словам, власти Турции также провели переговоры с украинскими министрами. По итогам переговоров Акар заявил об отсутствии причин для беспокойства по поводу безопасности зернового коридора, при этом стороны ожидают нормализации обстановки.

«Соглашение показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога и что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта. Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров», — заключил он.

Ранее Москва приостановила свое участие в сделке по вывозу украинской сельхозпродукции по Черному морю. Такой шаг был предпринят в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Отмечается, что ВСУ нанесли удары по судам с помощью дронов.

В мире,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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