Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ

МИД Молдавии заявил, что один из сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе объявлен персоной нон грата. Ему предписано покинуть страну, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В МИД отметили, что решение принято на основе Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.).

По данным агентства, нота была вручена в понедельник, 31 октября, послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в свою очередь, что Москва не оставит без ответа действия своих молдавских коллег.