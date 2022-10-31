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30 минут назад

Молдавия объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата

Илья Родин

МИД Молдавии заявил, что один из сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе объявлен персоной нон грата. Ему предписано покинуть страну, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МИД отметили, что решение принято на основе Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.).

По данным агентства, нота была вручена в понедельник, 31 октября, послу РФ в Кишиневе Олегу Васнецову.

Молдавия требует от России уважения

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в свою очередь, что Москва не оставит без ответа действия своих молдавских коллег.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», - уточнили в министерстве.

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