Украинский лоббист рассказал о страхе Зеленского перед США

Киевские власти сомневаются, что в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс США Украина лишится военных поставок из США, но испытывают страх потерять финансовую помощь от Вашингтона. Об этом заявил лоббист Дэниел Вайдич, пишет Politico.

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Вайдич пояснил, что в ближайшие месяцы Украине может потребоваться больше денег, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре.

«В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками», — сказал он.

По его словам, в Киеве опасаются усложнения диалога с Вашингтоном, поскольку американским политикам придется обосновывать для избирателей необходимость продолжения помощи Украине. Объяснять свои запросы придется и Киеву.

Как пишет газета, президент Владимир Зеленский порой требует то, что американский лидер Джо Байден давать не желает. Украинский лидер часто в ответ на это публично выражает свою неудовлетворенность и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий, что вызывает недовольство в Белом доме. Если же республиканцы возьмут большинство в конгрессе, украинцы могут еще активнее задействовать такую тактику.

В свою очередь американский дипломат Дэниел Фрид заявил, что иногда у членов администрации Байдена «возникает ощущение, что на них давят, и им это не нравится».