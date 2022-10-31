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6 минут назад

Немецкие СМИ заподозрили Штайнмайера в участии в украинской пропаганде

Елена Прошина

У обозревателя Der Spiegel Томаса Фишера вызвали недоумение кадры из подвала в городе Корюковка под Черниговом с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Журналист заподозрил главу государства в украинской пропаганде. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Штайнмайера заподозрили в участии в украинской пропаганде
Фото: ТАССТАСС

Так, Фишер обратил внимание на ряд нестыковок во время визита президента ФРГ на Украину и усомнился в достоверности информации о том, что из-за воздушной тревоги Штайнмайеру пришлось спуститься в бомбоубежище, где он встретился с жителями.

Журналиста, в частности, удивило, что президент в момент воздушной тревоги оказался рядом с бомбоубежищем. Кроме того, в этом подвале оказалось все подготовлено для подобной встречи. Его также насторожило, что после воздушной тревоги на последовало сообщений об атаках на Корюковку в этот день. Фишер потребовал ответа от немецких властей, добавив, что хотел бы знать, кто и с какой целью инсценировали этот спектакль.

«Прошу прощения, если это звучит немного настороженно и пытливо. Не так уж и сложно ответить «нет» на все вопросы. Если бы подозрение было верным, это было бы чрезвычайно неловко, потому что федеральный президент Германии предоставил бы себя в качестве актера в пропагандистском фильме. Но это также было бы неловко для немецкой прессы, которая бы участвовала в этом», - написал Фишер.

Напомним, что Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Во время поездки немецкий президент заявил, что в отношениях России и Германии произошел эпохальный разрыв.

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