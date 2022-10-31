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48 минут назад

Премьер Чехии прибыл на переговоры в Киев

Елена Прошина

Премьер Чехии Петр Фиала и ряд членов кабинета министров прибыли в Киев на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Премьер Чехии прибыл в Киев
Фото: ТАССТАСС

«Премьер Чехии Фиала и несколько членов его кабинета министров прибыли в Киев для переговоров с украинским премьером Шмыгалем», - говорится в сообщении агентства.

Ранее Фиала заявил, что борьба Украины в конфликте на ее территории является также борьбой Чехии и всей Европы. Он также отметил, что Чехия помогала украинцам, вынужденным бежать из страны, а также поставляла Киеву оружие. По его мнению, судьба Украины напрямую связана с международным порядком, в котором европейцы должны жить. Таким образом, по словам Фиалы, без свободной Украины не будет свободной Европы.

Премьер Чехии также добавил, что в случае проигрыша Украины Центральная и Восточная Европа якобы могут подвергнуться нападениям.

Напомним, ранее правительство Чехии одобрило программу помощи Украине. Предполагается, что ежегодно с 2023 по 2025 год Киеву будет выделяться около €20,3 млн. По словам главы МИД Чехии Ян Липавского, план охватывает все аспекты, необходимые для восстановления Украины.

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