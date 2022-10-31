Премьер Чехии прибыл в Киев

Премьер Чехии Петр Фиала и ряд членов кабинета министров прибыли в Киев на переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

Фото: ТАСС ТАСС

«Премьер Чехии Фиала и несколько членов его кабинета министров прибыли в Киев для переговоров с украинским премьером Шмыгалем», - говорится в сообщении агентства.

Ранее Фиала заявил, что борьба Украины в конфликте на ее территории является также борьбой Чехии и всей Европы. Он также отметил, что Чехия помогала украинцам, вынужденным бежать из страны, а также поставляла Киеву оружие. По его мнению, судьба Украины напрямую связана с международным порядком, в котором европейцы должны жить. Таким образом, по словам Фиалы, без свободной Украины не будет свободной Европы.

Премьер Чехии также добавил, что в случае проигрыша Украины Центральная и Восточная Европа якобы могут подвергнуться нападениям.