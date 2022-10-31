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19 минут назад

Кличко сообщил об отсутствии воды у 80 процентов жителей Киева

Lenta.ru

80 процентов потребителей в Киеве остались без воды, сообщил в социальных сетях мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также призвал киевлян запастись водой из ближайших бюветов или магазинов.

Кличко сообщил об отсутствии воды у 80 процентов жителей Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас, из-за повреждения энергообъектов возле Киева, 80 процентов потребителей в столице остаются без водоснабжения.

На всякий случай, просим запастись водой из ближайших бюветов и точек продаж», — написал Кличко.

СМИ сообщили об ударах по критическим объектам Украины

По его словам, сейчас коммунальные службы делают все возможное, чтобы «восстановить энергоснабжение в 350 тысячах квартир Киева, которые остались без света».

В мире,СВО,Виталий Кличко,
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