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56 минут назад

В офисе Зеленского заявили об экстренных отключениях электроэнергии

Алиса Селезнёва

Удары по критической инфраструктуре привели к экстренным отключениям электроэнергии на Украине. Об этом со ссылкой на заявление офиса президента страны Владимира Зеленского пишет РИА Новости.

«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии», - заявил в Telegram-канале заместитель руководителя офиса Кирилл Тимошенко.

По его словам, удары были нанесены по объектам энергосистемы в целом ряде украинских регионов.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрыве на крупнейшей гидроэлектростанции страны Днепровской ГЭС. По предварительной информации, удар пришелся на подстанцию в районе плотины.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов

В Киеве, предположительно, удар был нанесен по столичной ГАЭС. Местные жители в соцсетях сообщали примерно о 10 взрывах. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил отключение электричества и подачи воды в некоторых районах города. Также сообщалось о взрывах в Харькове — там также начались отключения света, перестало работать метро.

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