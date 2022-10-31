Удары по критической инфраструктуре привели к экстренным отключениям электроэнергии на Украине. Об этом со ссылкой на заявление офиса президента страны Владимира Зеленского пишет РИА Новости.

«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии», - заявил в Telegram-канале заместитель руководителя офиса Кирилл Тимошенко.

По его словам, удары были нанесены по объектам энергосистемы в целом ряде украинских регионов.

Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрыве на крупнейшей гидроэлектростанции страны Днепровской ГЭС. По предварительной информации, удар пришелся на подстанцию в районе плотины.