Удары по критической инфраструктуре привели к экстренным отключениям электроэнергии на Украине. Об этом со ссылкой на заявление офиса президента страны Владимира Зеленского пишет РИА Новости.
«Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии», - заявил в Telegram-канале заместитель руководителя офиса Кирилл Тимошенко.
По его словам, удары были нанесены по объектам энергосистемы в целом ряде украинских регионов.
Сегодня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрыве на крупнейшей гидроэлектростанции страны Днепровской ГЭС. По предварительной информации, удар пришелся на подстанцию в районе плотины.
В Киеве, предположительно, удар был нанесен по столичной ГАЭС. Местные жители в соцсетях сообщали примерно о 10 взрывах. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил отключение электричества и подачи воды в некоторых районах города. Также сообщалось о взрывах в Харькове — там также начались отключения света, перестало работать метро.