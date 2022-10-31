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19 минут назад

В Латвии демонтировали еще один памятник советским солдатам

Лера Букина

В Латвии был демонтирован памятник в Даугавпилсе, который посвящен советским солдатам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Латвии демонтировали еще один памятник советским солдатам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что властями Латвии ранее был принят закон, предполагающий необходимость сноса памятников, «прославляющих тоталитарные режимы». Причем, согласно требованию Сейма, сделать это необходимо до 15 ноября.

В городе боролись за то, чтобы памятники не сносили. Городская дума даже попыталась оспорить статьи о демонтаже, обратившись в суд. Она выступала за сохранение монумента на площади Славы и на пересечении улицы 18 Ноября и улицы Васарницу, однако суд принял обратное решение.

Граждане также препятствовали сносу монумента в Даугавпилсе. Это обернулось массовым задержаниям людей.

Мэр города Андрей Элксниньш сообщал, что часть советского мемориала в сквере Славы сохранят и передадут музею. Он заверил, что демонтаж будет происходить «максимально деликатно», то есть без демонстративного обрушения конструкции.

В мире,Андрей Элксниньш,
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