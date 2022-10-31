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36 минут назад

Конгрессмен США призвал уничтожить РФ любой ценой из-за православия

Ura.Ru

Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности. Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин.

В США призвали уничтожить Россию любой ценой из-за православия
Фото: ТАССТАСС

«Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News.

Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить.

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Ранее сообщалось, что Пентагон вооружает террористические группировки автоматами АК-74 с целью дискредитации России. Также в оборонном ведомстве США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, передает «Национальная служба новостей».

В мире,Пентагон,
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