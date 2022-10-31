В США призвали уничтожить Россию любой ценой из-за православия

Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности. Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин.

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«Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News.

Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить.