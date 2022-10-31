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1 час назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде регионов Украины утром 31 октября. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идет о Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригороде Днепра. Кроме того, взрывы после ракетной атаки произошли в пригороде Киева — предположительно, удар пришелся по Киевской ГАЭС.

Харьков также попал под удары — информацию подтвердил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. В соцсетях распространяются видео с последствиями атаки на промзону — в небо поднимается густой столб дыма. После ударов в городе перестало работать метро.

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Напомним, что утром в понедельник, 31 октября, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Объявление тревоги в каждом из регионов подтвердили местные власти. Ночью тревога объявлялась в 12 регионах.

Регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины российскими войсками начались 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. 18 октября в офисе украинского президента заявили о критической ситуации с электричеством по всей стране. На Украине начались веерные отключения электроэнергии.

В мире,Видео,СВО,Олег Синегубов,
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