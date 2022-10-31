Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов

Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде регионов Украины утром 31 октября. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идет о Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, а также Одессе, Виннице и пригороде Днепра. Кроме того, взрывы после ракетной атаки произошли в пригороде Киева — предположительно, удар пришелся по Киевской ГАЭС.

Харьков также попал под удары — информацию подтвердил губернатор Харьковской области Олег Синегубов. В соцсетях распространяются видео с последствиями атаки на промзону — в небо поднимается густой столб дыма. После ударов в городе перестало работать метро.

Напомним, что утром в понедельник, 31 октября, воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Объявление тревоги в каждом из регионов подтвердили местные власти. Ночью тревога объявлялась в 12 регионах.