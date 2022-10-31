Президента США Джо Байдена обвинили в расизме по отношению к белым американцам. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на содержание радиорекламы.

«Когда расизм в отношении белых людей стал нормальным? Джо Байден поставил белых людей последними в очереди на получение помощи от COVID-19. [Вице-президент] Камала Харрис заявила, что помощь при стихийных бедствиях должна в первую очередь поступать небелым гражданам. Либеральные политики блокируют доступ к медицине на основании цвета кожи. Прогрессивные корпорации, авиакомпании, университеты открыто дискриминируют белых американцев», — сказано в рекламе.

В записи говорится, что любое проявление расизма неправильно, поскольку все люди равны по закону. В конце ролика сообщается, что он оплачен организацией America First Legal, которую основал бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер. Помимо него, среди учредителей указаны другие бывшие сотрудники администрации Трампа, такие как Марк Мидоуз, Мэтт Уитакер и Расс Воут.

Поделившийся рекламой с газетой также добавил, что она выходит в эфир в штате Джорджия, где идет активная кампания по выборам в сенат и губернатора. По его словам, ролик также транслировался в штате Флорида, расположенном к югу от границы Джорджии.

Автор материала указала, что заявление Харрис было неправильно интерпретировано. Также отмечается, что в комментарии по COVID-19 Байден говорил о том, что предприятия, принадлежащие меньшинствам, непропорционально пострадали от экономического кризиса.