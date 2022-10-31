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23 минуты назад

Байдена обвинили в расизме по отношению к белым

Lenta.ru

Президента США Джо Байдена обвинили в расизме по отношению к белым американцам. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на содержание радиорекламы.

Байдена обвинили в расизме по отношению к белым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда расизм в отношении белых людей стал нормальным? Джо Байден поставил белых людей последними в очереди на получение помощи от COVID-19. [Вице-президент] Камала Харрис заявила, что помощь при стихийных бедствиях должна в первую очередь поступать небелым гражданам. Либеральные политики блокируют доступ к медицине на основании цвета кожи. Прогрессивные корпорации, авиакомпании, университеты открыто дискриминируют белых американцев», — сказано в рекламе.

В записи говорится, что любое проявление расизма неправильно, поскольку все люди равны по закону. В конце ролика сообщается, что он оплачен организацией America First Legal, которую основал бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер. Помимо него, среди учредителей указаны другие бывшие сотрудники администрации Трампа, такие как Марк Мидоуз, Мэтт Уитакер и Расс Воут.

Поделившийся рекламой с газетой также добавил, что она выходит в эфир в штате Джорджия, где идет активная кампания по выборам в сенат и губернатора. По его словам, ролик также транслировался в штате Флорида, расположенном к югу от границы Джорджии.

Автор материала указала, что заявление Харрис было неправильно интерпретировано. Также отмечается, что в комментарии по COVID-19 Байден говорил о том, что предприятия, принадлежащие меньшинствам, непропорционально пострадали от экономического кризиса.

Ранее стало известно, что из Белого дома массово уволились чернокожие сотрудники. Среди причин ухода называется низкое карьерное продвижение чернокожих со стороны начальства.

В мире,Мэтт Уитакер,Стивен Миллер,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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