Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Власти Новой Зеландии ввели санкции против 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом на пресс-конференции сообщила глава МИД страны Наная Махута.

По ее словам, санкции затрагивают 14 российских граждан. В их числе — руководители и акционеры компаний по производству ракет и огнестрельного оружия, члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер», уточняет ТАСС. В числе СМИ, которые попадают под рестрикции, Махута упомянула агентство News Front, базирующееся в Крыму.

Попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Новую Зеландию, их самолеты не смогут заходить в воздушное пространство страны, судна — в порты. Активы лиц, против которых введены санкции, будут заморожены.