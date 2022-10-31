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20 минут назад

Новая Зеландия ввела новые санкции против граждан и оборонных предприятий РФ

ТК «Звезда»иещё 5

Власти Новой Зеландии ввели санкции против 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом на пресс-конференции сообщила глава МИД страны Наная Махута.

Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, санкции затрагивают 14 российских граждан. В их числе — руководители и акционеры компаний по производству ракет и огнестрельного оружия, члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер», уточняет ТАСС. В числе СМИ, которые попадают под рестрикции, Махута упомянула агентство News Front, базирующееся в Крыму.

Попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Новую Зеландию, их самолеты не смогут заходить в воздушное пространство страны, судна — в порты. Активы лиц, против которых введены санкции, будут заморожены.

Ранее новые санкции в отношении российских граждан и компаний ввели США. В черный список включили еще восемь физических лиц и 12 организаций.

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