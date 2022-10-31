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33 минуты назад

В Германии оспорили безукоризненность США

Lenta.ruиещё 2

Журналист и историк Мирко Дрочманн оспорил безукоризненность позиционирующих себя как эталон демократии Соединенных Штатов. Своим мнением он поделился с немецким телеканалом ZDF.

«Каталог ужасов»: В Германии оспорили политику США
Фото: ТАССТАСС

Он заявил, что США с удовольствием представляют себя «бастионом свободы и демократии перед лицом российской агрессии», однако не следует забывать о проявленной ими жестокости, включая военные операции, в которых государство принимает участие на сегодняшний день.

«Изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб», — указал журналист.

Дрочманн подчеркнул, что кажущиеся безобидными события оказываются «каталогом ужасов». Смена режимов, прямые нападения и войны чужими руками — все это рушит образ США как безупречного «хорошего парня».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США в желании нажиться на европейцах. Он заявил, что цена, по которой европейцам предлагают приобрести американский газ, в 3-4 раза выше, чем на внутреннем рынке.

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