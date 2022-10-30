Турция заявила о приостановке выхода судов из портов Украины

«Российская Федерация проинформировала ООН и власти Турции о том, что зерновая инициатива временно приостановлена из-за атаки в Севастополе 29 октября. Российский персонал, работающий в Совместном координационном центре в Стамбуле, все еще находится там, — говорится в сообщении. — В этот период отправление судов с Украины осуществляться не будет».