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44 минуты назад

Турция заявила о приостановке выхода судов из портов Украины

Lenta.ruиещё 1

Министерство обороны Турции заявило о приостановке выхода судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке. В сообщении на сайте ведомства сказано, что к данной мере прибегли после атаки на суда Черноморского флота в бухте Севастополя.

Турция заявила о приостановке выхода судов из портов Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Российская Федерация проинформировала ООН и власти Турции о том, что зерновая инициатива временно приостановлена из-за атаки в Севастополе 29 октября. Российский персонал, работающий в Совместном координационном центре в Стамбуле, все еще находится там, — говорится в сообщении. — В этот период отправление судов с Украины осуществляться не будет».

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В турецком военном ведомстве добавили, что 30 и 31 октября перед входом в Стамбул продолжится досмотр судов, груженных зерном.

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