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1 час назад

В Китае сменили министра госбезопасности

ТАСС

Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган) назначил новым министром государственной безопасности КНР Чэнь Исиня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте парламента.

В Китае сменили министра госбезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

63-летний Чэнь Исинь более 30 лет работал на разных государственных и партийных должностях в провинции Чжэцзян. С 2016 по 2018 год возглавлял партком города Ухань (провинция Хубэй). После он перешел на работу в центральные органы партии в Пекине, став начальником канцелярии политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), которая курирует спецслужбы и правоохранительную сферу.

В феврале 2020 года, на самом сложном этапе борьбы с COVID-19, Чэнь Исинь вместе с вице-премьером Госсовета КНР Сунь Чуньлань был временно направлен в провинцию Хубэй для координации действий центрального правительства и местных властей в работе по ликвидации последствий вспышки коронавирусной инфекции в Ухане.

Прежний министр госбезопасности КНР 62-летний Чэнь Вэньцин был освобожден от должности. 28 октября он был назначен главой политико-юридической комиссии ЦК КПК, что с учетом партийно-государственной иерархии Китая можно рассматривать как повышение до должности куратора спецслужб и правоохранительных органов. В октябре он вошел в новый состав Политбюро ЦК КПК.

В мире,Чэнь Вэньцин,Госсовет КНР,
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