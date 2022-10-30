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33 минуты назад

Боррель призвал Россию отменить решение об отказе участия в зерновой сделке

Вечерняя Москваиещё 10

Европейский союз призвал Россию отменить приостановку своего участия в зерновой сделке. Об этом в субботу, 30 октября, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— ЕС призывает Россию отменить свое решение, — отметил он.

По его мнению, такое решение российских властей «ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса», сообщает ТАСС.

В Госдуме обвинили три страны в срыве продуктовой сделки

Накануне Минобороны сообщило о приостановке своего участия в реализации зерновой сделки. Такое решение, как уточняется, было принято в связи с терактом против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». В тот же день постпред России при организации Василий Небензя направил обращение, в котором уведомил генсека ООН Антониу Гутерреша о решении приостановить участие в реализации зерновой сделки.

Читатели французского издания Le Figaro в ходе дискурса нашли виновника в данной ситуации. Так, многие пользователи посчитали логичным решение РФ и обвинили Украину в срыве соглашения, от которого зависит благосостояние множества стран во всем мире.

В мире,Видео,Жозеп Боррель,Василий Небензя,Антониу Гутерреш,Госдума,ООН,ЕС,
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