Накануне Минобороны сообщило о приостановке своего участия в реализации зерновой сделки. Такое решение, как уточняется, было принято в связи с терактом против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». В тот же день постпред России при организации Василий Небензя направил обращение, в котором уведомил генсека ООН Антониу Гутерреша о решении приостановить участие в реализации зерновой сделки.